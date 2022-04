Retour réussi pour Lowry, fin de série pour les Raptors

Soirée spéciale à l’aréna Scotiabank dimanche soir avec le retour de Kyle Lowry, en tête de la conférence de l’est avec le Heat de Miami. Le plus grand Raptor de l’histoire a reposé le pied sur le sol canadien pour la première fois depuis plus de deux ans après son départ en Floride cet été et une saison entière passée avec la franchise canadienne… en Floride du côté de Tampa Bay.

En plus de recevoir un accueil plus que chaleureux, le meneur légendaire des Raptors en a profité pour jouer un mauvais tour à ses anciens coéquipiers en s’imposant « chez lui » dans la salle qu’il a fréquentée pendant 8 saisons , avec en plus une équipe de Miami diminuée par les absences de l’entraîneur Erik Spoelstra, de son meilleur joueur Jimmy Butler et de son défenseur polyvalent tireur à 3-points (et ancien Torontois) PJ Tucker. Miami, avec une adresse insolente à 3-points (18/38) a mis fin à la série de 5 victoires des hommes de Nick Nurse qui avaient l’occasion de prendre seuls la 5e place à l’Est.