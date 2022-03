Les Raptors battent les Cavaliers pour recoller à la sixième place

La fin de saison est lancée pour les Raptors de Toronto. Il leur restait 10 rencontres à disputer avant d’affronter les Cavaliers de Cleveland jeudi soir. Un match qui avait des allures de barrages pour éviter les barrages en fin de saison avec une équipe visiteuse qui occupe la 6e et dernière place qualificative directement pour les séries éliminatoires.

En cas de succès, les Torontois revenaient à égalité avec leur adversaire au classement (en ne possédant néanmoins pas l’avantage sur les confrontations directes qui servent à départager les équipes possédant le même bilan). Une défaite et les Raps voyaient l’équipe de l’Ohio s’offrir un petit matelas de sécurité avec virtuellement 3 matchs d’avance.

C’est dans ce contexte que les hommes de Nick Nurse sont allés chercher une victoire nette et sans bavure sur le score de 117-104. Impériaux dans leur défense collective et portés par une Siakam époustouflant (35 points à 6/7 à 3-points), les Raptors ont fait le travail et se donnent la possibilité de finir 6e voire même 5e selon les résultats des Bulls (défaits à la Nouvelle-Orléans) sur la fin de saison. Un classement que personne n’avait osé imaginer avant le début de cette saison…

Le fil du match

La défense des Cavaliers se montre très solide d’entrée de match avec seulement 5 points inscrits par les Raptors qui peinent à trouver un accès au cercle et se montrent maladroits de loin (1/4). De l’autre côté du terrain, Toronto ne prend pas l’eau, mais les visiteurs mènent 5-10.