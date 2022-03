Les Raptors n’y arrivent toujours pas face à Dwane Casey et ses Pistons

Achiuwa fait mouche à 3-points! La défense suivante est bonne et Siakam marque en contre-attaque (104-106). On entre dans la dernière minute. Achiuwa subit la faute au rebond et fait 1 sur 2 aux lancers (105-106). Sadiq Bey, très fort en pénétration, marque et donne 3 longueurs d’avance avec 14 secondes à jouer.

Saddiq Bey, welcome to your Raptor killer moment pic.twitter.com/iYugkC1lFx — Raptors Republic 🇺🇦 (@raptorsrepublic) March 4, 2022

Cade Cunningham réalise ensuite un contre décisif sur GTJ. Barnes manque à 3-points. Achiuwa subit une nouvelle faute au rebond. Il met le premier lancer et rate volontairement le second pour tenter une claquette pour égaliser. Le rebond n’est pas contrôlé et Detroit empoche une nouvelle victoire contre Toronto. C’est devenu une habitude…