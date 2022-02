Les Raptors enchaînent un 5e succès en dominant les Hawks

Le Camerounais poursuit sur sa lancée. Les Hawks ne sont pas en mesure de le stopper. Il subit deux fautes et met ses lancers (31-19). Spicy P est toujours inarrêtable. Il inscrit 21 points dans la période et Toronto mène de 11 – après en avoir compté 17 d’avance – après un 3-points de Bogdanovic à la sirène (39-28).

.@pskills43 going off right now 🔥

15 PTS & counting in the 1st quarter pic.twitter.com/LnO2Jz6NSf

— Toronto Raptors (@Raptors) February 5, 2022