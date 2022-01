Les Raptors se font peur mais battent un Jazz dépeuplé

🚨24 PTS in the 3rd Quarter for #FredVanVleet #NBAAllStar ⭐️ 1 RT = 2 VOTES TODAY ⭐️ pic.twitter.com/IiQclthGv3 — Toronto Raptors (@Raptors) January 8, 2022

Sans VanVleet, les joueurs de Nick Nurse parviennent à créer un petit écart en quatrième quart. Siakam sort de sa léthargie et marque 4 points de suite (105-99). Toronto a retourné la physionomie du match et prend 10 longueurs d’avance à 6 minutes de la fin (111-101). VanVleet revient et marque sur un service de Siakam (113-101). FVV va finir le match avec deux nouvelles passes décisives pour assurer la victoire et le triple double le plus prolifique en points de l’histoire de la franchise. Il trouve Achiuwa au alley oop pour sa dixième passe (121-106). Ce fut laborieux dans un premier temps, mais la victoire est bel et bien assurée à 2 minutes de la fin. Les remplaçants finissent la rencontre. Score final 122-108.