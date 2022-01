Les Raptors finissent l’année 2021 sur deux bonnes notes

Le fil du match

Le début de match des Raptors, dans une ambiance étrange sans fan et avec des animations sonores pour les remplacer, est bon. La défense tient bien et n’encaisse que 6 points venus de tirs primés de Kennard et Ibaka. L’attaque se trouve bien et compte plus du triple de points (19-6). Les Clippers rectifient le tir et restent dans le match grâce à une grosse adresse de loin (7/11). Toronto ne peut compter sur son banc. Amir Coffey marque deux fois à 3 points puis en pénétration, -3 après un quart temps (32-29).

Les Clippers passent devant dès le début du deuxième quart. OG Anunoby égalise à 3-points (34-34). Le retour des titulaires semble redonner de l’allant à des Raptors repassés devant. Mais, c’est sans compter sur Reggie Jackson qui enchaîne deux tirs primés dans le coin (54-55). Les Torontois se créent des tirs à 3-points ouverts, mais sont très maladroits (6/20). C’est tout l’inverse pour les hommes de Brian Shaw qui tirent à 11/20. Ils mènent 56-62 à la pause.