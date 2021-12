Les Raptors gagnent sans briller face aux Knicks

Il reste alors 1 minute 11 à jouer. La défense réalise le stop, mais Thibodeau demande la révision vidéo pour tenter de récupérer la remise en jeu donnée aux Raptors. La possession est finalement redonnée aux visiteurs. La défense tient et n’encaisse pas de panier. Siakam rate le tir de la gagne, tout comme Randle à 3-points derrière. OUF de soulagement! Il reste 9 dixièmes et Gary Trent Jr. est envoyé aux lancers. Il en met 1 sur 2 et les Knicks parviennent à prendre le rebond et le temps mort. Ils ont 0,6 seconde pour égaliser en envoyant une prière. Barrett tente sa chance et rate. Victoire 90-87!

Les chiffres