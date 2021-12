Les Raptors se relancent avec un exploit face aux Bucks diminués

Emmenés par un très grand Fred VanVleet et un bon Siakam, les hommes de Nick Nurse ont fait la course en tête durant une grande partie de la rencontre et ont résisté au retour de leurs adversaires en fin de match pour l’emporter. Cette victoire fait beaucoup de bien au moral et devrait redonner de la confiance au groupe avant le match face aux Wizards dimanche (18h), toujours à la maison.

Le fil du match

Avec un secteur intérieur affaibli du côté des Bucks, on se dit que ça peut être la soirée de Siakam. Le Camerounais commence bien avec 5 des 11 premiers points des Raptors, devant au premier temps mort (11-10). L’adresse à 3-points est présente (6/10) et ça change tout par rapport aux matchs précédents. Mykhailiuk et Barnes par deux fois font mouche. Toronto mène 26-23 après les 12 premières minutes de jeu.