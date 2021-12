Les Raptors s’enfoncent avec une nouvelle défaite à domicile

Cette rencontre a offert un scénario assez semblable au précédent affrontement. Les Raps ont offert deux visages différents en première et deuxième mi-temps. Ils n’ont cependant pas été capables cette fois-ci de renverser la vapeur, après avoir couru au score pendant tout le match.

À Memphis, ils avaient été sauvés par le miracle Precious Achiuwa auteur de trois tirs primés et 17 points dans le troisième quart. Le miracle n’a pas eu lieu mardi.

Achiuwa a connu un match très difficile face à la taille et la force de Steven Adams. Fred VanVleet a été cadenassé par Dillon Brooks. Siakam a tout tenté en fin de match, mais à l’image de ses coéquipiers, il a été maladroit à 3-points (10/39).

Scottie Barnes seul motif d’espoir

Les Grizz n’ont guère été plus flamboyants (38.7% au tir dont 29.4 à 3), mais ils ont dominé au rebond offensif et inscrit la bagatelle de 26 points en seconde chance! Ajoutez à ça une domination logique dans la peinture (34-44) et vous n’avez pas besoin d’aller chercher plus loin les raisons de la défaite.