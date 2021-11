Retour à la maison dans la défaite pour les Raptors

Après un long voyage et six matchs joués à l’extérieur (2 victoires et 4 défaites), les Raptors de Toronto étaient de retour à la maison. Avec un bilan de 8 victoires pour 11 défaites et une série de 7 rencontres à domicile à venir, les hommes de Nick Nurse avaient une belle occasion face aux Celtics de Boston de repartir du bon pied. Malheureusement, un début de quatrième quart mal géré aura eu raison des espoirs torontois, pourtant dans le match pendant trois périodes.

Ils s’inclinent sur le score de 97-109 et restent englués dans les profondeurs du classement de la conférence de l’est. Les absences d’OG Anunoby, Gary Trent Jr. et Khem Birch pèsent beaucoup trop en ce moment. Le banc affaibli n’apporte pas autant qu’il le devrait et les Raptors sont dans le dur.

Le fil du match

Le début de match est défensif. Les deux équipes peinent à marquer. Siakam égalise à 4 partout à mi-distance, puis VanVleet inscrit un 3 (7-4). L’attaque torontoise se met petit à petit en route avec Spicy P auteur de 8 des 16 premiers points des siens. Mykhailiuk trouve un peu d’adresse de loin (16-12). Les Raptors parviennent à rester devant quasiment jusqu’à la fin de la première période, mais se font doubler sur la fin. Les Celtics mènent 26-27 après les 12 premières minutes de jeu.