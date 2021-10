Duel d’anthologie entre Barnes et Suggs et victoire des Raptors

Barnes termine avec 21 points à 9/14 au tir, 9 rebonds, 2 interceptions et un contre en 37 minutes. Suggs réalise une fin de match tonitruante et signe, lui aussi, 21 points (6/14 dont 4/8 à 3-points), 4 passes et un contre en 30 minutes,

Les hommes du match sont Fred VanVleet, auteur de 16 de ses 19 points en 4e quart, et Gary Trent Jr. qui réalise l’action défensive du match sur la dernière possession pour aller avec ses 19 points.

Le fil du match

Scottie Barnes est omniprésent d’entrée. Il inscrit les 7 premiers points torontois. Le Magic marque aussi 7 points (7-7). Les Raps trouvent des tirs ouverts à 3-points, mais ne font pas mouche. C’est le contraire pour Jalen Suggs qui en met deux pour donner 4 points d’avance aux visiteurs (9-13).

L’attaque est en difficulté. La défense tient plus ou moins le choc, mais subit la bonne adresse de loin adverse (4/8). Par leur activité au rebond offensif, Banton et ses coéquipiers virent en tête à la fin du premier quart (23-20).