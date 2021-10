Les Raptors devront encore attendre pour leur première victoire à domicile

Le deuxième quart repart sur les mêmes bases. Les Bulls prennent les devants avec des paniers de Vucevic et Patrick Williams, oublié sous le cercle (36-40). Les Torontois vont ensuite mal gérer plusieurs attaques de suite et l’écart va grimper avec des tirs de Vucevic et un panier en seconde chance de Johnson, après un tir raté de LaVine, bien défendu par Achiuwa (42-49). Toronto retrouve de l’adresse de loin par OG, GTJ et FVV pour rester tout proche (51-54). Les Bulls finissent le deuxième quart sur un 7-0 et comptent 10 longueurs d’avance à la pause (51-61).

Lookin' for that spark pic.twitter.com/hnzjEvE9Pb — Toronto Raptors (@Raptors) October 26, 2021

Mauvaise entame de deuxième mi-temps

Chicago démarre sur un 5-0 pour prendre 15 points d’avance (51-66). L’écart ne fait qu’augmenter pour atteindre les 20 après seulement 3 minutes (53-73). Après un temps mort de Nurse, la défense se ressaisit et permet de répondre par un 7-0 (60-73). Les Raps s’accrochent grâce à une bien meilleure défense, mais peinent à revenir en dessous des 10 points (77-88). À la fin du troisième quart, le score est de 80-92.