Raptors de Toronto: les enjeux pour les joueurs francophones

Les Raptors, sans pivot de très grande taille (plus de 2m08), mais avec une flopée de joueurs oscillant entre 2m03 et 2m08 avec de grandes envergures, semblent se diriger de plus en plus vers un basket sans réels postes définis (positionless basketball en anglais). Ceci devrait profiter à Boucher et à l’ensemble des joueurs intérieurs qui seront ainsi interchangeables.

Au-delà du terrain, du haut de ses 28 ans et avec quatre saisons en NBA, Chris fait désormais partie des joueurs expérimentés. Il s’est dit prêt à embrasser un rôle de leader auprès des jeunes. « Comme Marc Gasol et Serge Ibaka ont fait avec moi par le passé ».

Une équipe que personne n’attend

Malgré une opinion publique et des médias hors Canada qui ne donnent pas cher de leur peau, les Raptors emmenés par le trio Siakam-VanVleet-Anunoby, épaulé par l’expérience de Goran Dragic arrivé de Miami et du Canadien Khem Birch ainsi que la jeune garde décrite plus haut auront à coeur de briller.

L’équipe est certes tournée vers l’avenir, mais l’avenir se construit dans la victoire. Ce ne sera pas l’objectif des Raptors, quoi qu’il en soit, de laisser filer une saison de plus. Encore moins avec le retour à l’Aréna Scotiabank.