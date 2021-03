Les Raptors sombrent à Cleveland, 8e défaite de suite

C’était le match qui devait permettre aux Raptors de se relancer face à une équipe de Cleveland avec un bilan de 15 victoires pour 26 défaites. Ça aura été au final une nouvelle désillusion pour les Raptors qui ont affiché leur vrai niveau défensif qu’en début et fin de match.

Entre les deux, ils ont été dominés par la fougue du jeune Colin Sexton (36 points) et ses coéquipiers. Avec en plus un jour sans dans l’adresse de loin (15/46) et un nombre incalculable de tirs ouverts ratés, la défaite était inévitable. Le sursaut d’orgueil en fin de match a permis de maintenir un petit espoir et d’alléger l’écart final, mais il n’a pu éviter une défaite méritée, la huitième consécutive.

Les hommes de Nick Nurse auront une nouvelle chance de mettre fin à cette série cauchemardesque, dès ce lundi, face à la pire équipe de la ligue, les Rockets de Houston qui restent, eux, sur 20 défaites de suite.

Le fil du match

La défense torontoise est solide d’entrée et provoque 5 pertes de balle adverses sur les trois premières minutes de jeu. L’attaque peine à se mettre en route à l’image de Siakam qui rate ses deux premiers tirs. Powell lui marque 4 points. Siakam se débloque. Toronto mène 2-6 au premier temps mort. Les Cavs sont à 1/3 au tir en plus de leurs 5 ballons perdus en 3 minutes 30.