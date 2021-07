Pour conclure cette saison 2 du balado, Mike Laviolle et les membres de Raptors FR et BE ont passé au crible la saison de chaque joueur sous forme de conseil de classe en deux parties.

Partie 1:

Les notes et commentaires sur la saison de Chris Boucher, Khem Birch, Yuta Watanabe, Stanley Johnson et les autres joueurs de complément. Plus le point sur l’avenir de chacun.

Invités:

Etienne de Raptors FR.

Max de Raptors BE.

Alex de dinostalk.com

Partie 2:

Les notes et commentaires sur la saison de Gary Trent Jr, Norman Powell, OG Anunoby, Fred VanVleet, Kyle Lowry et Pascal Siakam. Plus le point sur l’avenir de chacun.