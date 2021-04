Les Raptors s’éloignent des barrages

Dans le match pendant trois quart temps à Denver, les Raptors ont perdu pieds en début de quatrième avec un 5 composé de remplaçants mis en place par Nick Nurse, qui a encaissé un 9-0 en début de période. Le retour des titulaires n’a pas réussi ensuite à renverser la dynamique d’un match qui a échappé aux Torontois dans ce début d’ultime période. Après avoir compté jusqu’à 23 points de retard, les remplaçants emmenés par Birch (20 points record en carrière) ont réduit l’écart pour un score finale de 121-111.

Avec cette défaite, les Raptors sont désormais certains de finir avec un bilan négatif pour la première fois depuis 2013. C’était alors la première saison de Kyle Lowry sous le maillot torontois. Les chances de rattraper Washington à la dizième place symonyme de barrage d’accession aux séries éliminatoire semblent de plus en plus faibles, voire quasi nulles si on se penche sur le calendrier à venir. En effet, Toronto doit encore affronter Utah et les deux équipes de Los Angeles à l’extérieur avant de retrouver les Wizards le 6 mai.

Le fil du match

La défense des Raptors commence bien le match avec une garde rapprochée sur Jokic souvent pris à deux. Siakam démarre bien en attaque avec 5 points. L’adresse de loin n’est pas présente pour les locaux (1/6). Anunoby en force sur Porter Jr. puis à 3-points donne 5 points d’avance aux Raptors (17-22).