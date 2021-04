Siakam et FVV peu en réussite, les Raptors chutent face aux Nets

Kyle Lowry (24 points à 6/9 à 3-points, 6 passes) et Khem Birch (13 points, 14 rebonds dont 9 offensifs) ont aussi été en vue. La connexion entre les deux joueurs est évidente. Lowry a retrouvé de l’adresse de loin et sa complicité avec le Canadien fait des ravages. Birch a été impressionnant au rebond offensif et dans la finition près du cercle sur pick and roll. Il apporte une vraie stabilité à une défense torontoise retrouvée.

Enfin, en sortie de banc, Malachi Flynn poursuit son apprentissage et se sent de plus en plus à l’aise sur le terrain. Il a terminé avec 13 points à 4/8 au tir. Seule son adresse de loin lui a fait défaut (1/5). Il était le deuxième meilleur marqueur torontois en 4e quart avec 5 points.