Nouvelle courte défaite pour les Raptors au Utah

Khem Birch continue d’impressionner dans les secteurs attendus, comme le rebond (10) et la défense (2 interceptions), mais aussi dans d’autres plus inattendus. En attaque, il s’avère être un redoutable finisseur au cercle (17 points à 8/13 dont 1/3 à 3-points) et même un créateur (6 passes, record en carrière).

Malachi Flynn est de plus en plus à l’aise sur le terrain. Malgré une certaine maladresse qui a pointé le bout de son nez en 4e quart comme pour l’ensemble de l’équipe, il a terminé avec 10 points, 5 rebonds et 6 passes décisives.