Balado: Retour sur la présaison des Raptors et projection sur la saison

Alors que les Raptors de Toronto joueront leur premier match de préparation samedi (19h) face aux Hornets de Charlotte, l’équipe du balado Dinos Talk s’est réunie pour lancer la saison 2.

Avec un format inédit en live sur Twitter qui a connu quelques difficultés techniques, nous avons tout de même réussi à vous proposer cet épisode 1.

Au programme: retour sur les mouvement réalisés à l’intersaison par la franchise canadienne, les attentes sur cette saison 2020-21 et les réponses aux questions des auditeurs. Le tout est présenté par Mike Laviolle de l-express.ca. Avec la participation de Victor (Raptors FR/dinostalk.com), Maxime (Raptors BE/dinostalk.com) et Alexandre (dinostalk.com).

Le podcast sur les Raptors pour les fans francophones du monde entier.

Présenté par Mike Laviolle (L’Express de Toronto).