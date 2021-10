Les Raptors en manque d’énergie s’inclinent contre Dallas

Au lendemain d’une victoire probante à Boston (83-115), les Raptors de Toronto retrouvaient les Mavericks de Dallas pour offrir la première victoire de la saison à leurs partisans, après l’échec du match d’ouverture face aux Wizards. Malheureusement, le match de la veille a certainement eu un effet sur la fraîcheur des hommes de Nick Nurse en quatrième quart. Le duo Hardaway Jr. (25 points)-Doncic (27 points, 9 rebonds et 12 passes) a eu raison de la défense canadienne dans l’ultime période. Victoire 95-103 des visiteurs.

Coté Raptors, OG Anunoby a réalisé une grosse première mi-temps avec 20 points, avant d’être plombé par des fautes plus ou moins évidentes. Il termine avec 23 points à 9/15 au tir plus 2 interceptions et 2 contres en 32 minutes. Fred VanVleet s’est lui aussi retrouvé offensivement avec 20 points à 8/17, 5 rebonds et 5 passes. Enfin, Scottie Barnes a de nouveau été très actif en défense, notamment sur Doncic. Il a néanmoins été, lui aussi, obligé de faire avec les problèmes de fautes très rapidement. Il finit tout de même avec 17 points, 8 rebonds et le meilleur +/- de l’équipe +7.

Après un jour de repos, les Torontois (1-2) retrouveront DeMar DeRozan et les Bulls de Chicago (3-0), lundi à l’Aréna Scotiabank (19h30).

Le fil du match

OG Anunoby offre un bien meilleur visage que lors des deux premiers matchs. Il inscrit 6 des 9 premiers points des Raps. Les Mavs n’arrivent à rien en attaque et se retrouvent menés 11-2 au premier temps mort. L’écart monte à 16-2. Doncic marque avec la faute pour mettre fin à la disette des visiteurs (16-5).

Les Raptors font la course en tête pendant toute la période, mais voient leurs adversaires rester dans le match grâce à de nombreuses fautes provoquées et des lancers francs marqués en fin de quart (25-18).