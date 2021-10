Les Raptors enfin de retour à Toronto… mais pas d’attaque

Les entrées de Gary Trent Jr. et Khem Birch font du bien pour Toronto qui recolle à 16-18 grâce à une bonne défense. Les Wizards finissent mieux la période (18-26), avec un Harrell incontrôlable dans la raquette (6 points).

Les joueurs de la capitale restent sur la même dynamique en début de deuxième quart. L’écart monte à +12 après un panier plus la faute de Gafford (28-40). Le temps mort de Nick Nurse ne change rien. L’attaque reste muette. Les Wizards en profitent pour passer un 6-0 avec 4 points de Kuzma (30-46). Malgré un panier de VanVleet, les Wizards poursuivent sur leur lancée en profitant des pertes de balle torontoises pour prendre 20 points d’avance (32-52). L’écart se maintient à la pause (37-57).

Rien ne sourit offensivement aux hommes de Nurse en début de troisième quart. Les bonnes défenses aboutissent le plus souvent à des pertes de balle ou des contre-attaques mal gérées. Beal et Dinwiddie gèrent bien l’attaque et prennent 25 longueurs d’avance (40-65). Les Raps passent totalement à côté de leur match en attaque. Ils ne feront jamais leur retard. Ils s’inclinent sur le score de 83-98, malgré un sursaut d’orgueil en quatrième quart initié par le jeune Dalano Banton et un retour à -10 en fin de rencontre (83-93).