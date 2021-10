Raptors de Toronto: c’est bon d’être à la maison!

Il sera nécessaire d’en voir plus pour les cinq autres candidats. Ce qui ressort de ce premier match, c’est que Freddy Gillespie, en difficulté lors de la ligue d’été, n’a pas rassuré. Les autres n’ont pas eu assez de temps de jeu – ou même pas de temps de jeu du tout pour Perry – pour se faire une idée. Il leur reste encore quatre matchs de préparation pour convaincre Nick Nurse.

Des petits nouveaux convaincants chez les Raptors

Très attendu et déjà devenu le chouchou du public par son attitude et l’énergie qu’il dégage, Scottie Barnes n’a pas déçu. S’il a eu logiquement du déchet (4 pertes de balle) et qu’il a semblé plus à l’aise avec les joueurs du banc, le jeune joueur repêché en quatrième place en juin dernier a fait étalage de toute sa polyvalence. Il termine avec 13 points, 9 rebonds, 6 passes, 2 interceptions et 2 contres en 25 minutes.

Dalano Banton (46e choix) et Justin Champagnie (non repêché) ont eux aussi fait forte impression pour leur première dans un contexte NBA.

Le meneur de 2m06, natif de Toronto, a signé 6 points, 5 rebonds, 4 passes et 2 contres. Il a lui aussi eu du déchet dans le jeu comme en témoignent ses 5 pertes de balle, mais il n’a pas été timide en attaque et s’est montré déjà très intéressant en défense. Sa taille est un réel atout dans le style de jeu sans positions établies prôné par Nick Nurse.