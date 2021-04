Quel autre titre pour résumer ce deuxième quart temps ? Gary Trent Jr. a tout simplement été exceptionnel et nous a ébloui de son talent. Marquant panier sur panier, rien ni personne ne pouvait l’arrêter, et ce n’est sûrement pas la défense des cavaliers qui nous dira le contraire. Contesté? Panier. Sur un pied? Panier aussi. Dans la raquette? Je vous laisse deviner. Tout avait vraiment l’air trop simple pour l’ancien pensionnaire de Duke.

En l’espace de 8 minutes, le nouveau venu de l’Oregon nous a garni de pas moins de 8 paniers (dont 4 3-pts) soit 2,5 points par minute lors de ce second quart temps. Mais avant sa montée en chaleur, c’est OG Anunoby qui s’est illustré, en s’installant tranquillement dans son coin préféré et en profitant des caviars de Flynn pour dégainer son arme secrète: son poignet. Coup sur coup, il rentre deux 3-points. Toronto creuse un peu plus l’écart avec la franchise de l’Ohio.

Ce fût un beau quart temps au niveau collectif et offensif, des passes décisives, des alley-oops, et des 3-points sur demande. Que demander de plus? Un autre trois points de Yuta? Il ne s’est pas fait attendre. Grâce à son adresse insolente (71% au tir dont 65% à 3-points), l’équipe inscrit 87 points durant la première mi-temps, record de franchise. Les Raptors sont menés par un GTJ indéfendable avec 90% au tir et 83% à 3-points. Mais aussi un OG à 15 points et un Bembry à 100% au tir (5/5) avec 11 points à la mi-temps. À noter aussi l’entrée en jeu de Freddie Gillespie, avec un bon apport et de bonnes rotations défensives, fraîchement arrivé de G-League (Memphis Hustle) pour un contrat de 10 jours.