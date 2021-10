Les Raptors ouvrent leur compteur de victoires à domicile!

Face à un 5 composé de remplaçants plus Holiday, les Torontois parviennent à maintenir l’écart. Khem Birch, bien servi, feinte deux défenseurs sous le cercle et marque (94-78). Le retour des titulaires (en dehors de Borgdon sorti sur blessure) permet aux Pacers de faire une partie de leur retard en revenant à -10 à 4 minutes 34 de la fin (100-90). Fred VanVleet est inarrêtable dans ce match. Il décide de remettre de l’ordre et redonne de l’air aux siens (107-92). Les Raptors gèrent et signent leur première victoire à domicile de la saison sur le score de 118-100.

The boy Freddy was in his BAG last night 💰 26 Pts | 10 Reb | 6 Ast | 6 3pm pic.twitter.com/6KbLbTkFgt — Toronto Raptors (@Raptors) October 28, 2021