Les Raptors empochent une victoire facile face aux Wizards

Après la victoire probante face aux Bucks de Milwaukee, les Raptors de Toronto avaient l’occasion de débuter une série de victoires et de continuer à voir la confiance du groupe grandir, avec la réception des Wizards de Washington. L’équipe de la capitale occupait la 4e place de l’est au coup d’envoi, mais se trouvait plutôt dans une spirale négative avant de se rendre à l’aréna Scotiabank.

Pour donner encore plus d’optimisme aux partisans des Raps avant le match, cette équipe de Washington faisait partie des formations contre lesquelles les Torontois avaient déjà joué et plutôt très bien défendu.

Les voyants étaient donc au vert au coup d’envoi. Ils l’ont finalement été durant toute la soirée avec une victoire probante et un récital de Pascal Siakam auteur de 31 points. Toronto s’est imposé 102-90 sans jamais être en difficulté. Les hommes de Nick Nurse se rapprochent petit à petit d’un bilan à l’équilibre (11-13) avant d’affronter Oklahoma City (6-16) et les Knicks de New York (11-12) pour leurs deux seuls matchs d’une semaine avec beaucoup de repos et de jours d’entraînement.

Le fil du match

Les Raptors débutent bien avec une défense solide et dans les temps au niveau des aides et des rotations. Washington est limité à 4 petits points sur la première moitié du premier quart. Siakam est agressif et obtient des fautes. Le collectif permet à tout le monde de compter (14-4). Wes Unseld Jr. prend le premier temps mort du match pour tenter d’enrayer la machine torontoise.