Les Raptors replongent dans le doute face au Thunder

Un dixième de seconde trop tard

SGA est lui aussi envoyé aux lancers et fait 2 sur 2, 107 partout. Sur l’action suivante, FVV trouve Champagnie sous le cercle, le jeune joueur de première année résiste au contact et marque (109-107). Il reste une dernière possession au Thunder. Muscala est trouvé seul à 3-points par Gilgeous-Alexander et fait mouche à 8 secondes de la fin (109-110). La balle de match est dans les mains de Fred VanVleet. Il se fait contrer. Pendant que la balle est en l’air, à la sirène, Champagnie fait une claquette et marque. Le panier est dans un premier temps validé dans la folie générale de l’aréna Scotiabank. Après révision vidéo, le panier est logiquement annulé et la victoire revient au Thunder (109-110).

Justin Champagnie was a TENTH OF A SECOND away from winning the game for the Raptors. 🙃 pic.twitter.com/Pk7KPCcWW5 — Sportsnet (@Sportsnet) December 9, 2021

