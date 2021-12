Les Raptors pulvérisent les Kings et perdent de rien à Brooklyn

Ce 5 avec Barnes et les remplaçants revient le couteau entre les dents. Barnes est partout en défense comme en attaque. Le jeu tourne autour de lui des deux côtés du terrain. Le banc, tellement décrié ces derniers temps, crée un écart de +14 (39-25). Au retour des titulaires, la dynamique est définitivement en faveur des Raps avec une défense solide et une attaque efficace. GTJ finit au dunk sur une passe de Svi, +19 (48-29). Toronto appuie un peu plus sur l’accélérateur pour compter 25 points d’avance à la pause (70-45).

Deuxième mi-temps maîtrisée

Après un bon début de 3e quart des Kings, les Raptors, sous la houlette de Boucher à 3-points, remettent les pendules à l’heure et reprennent une avance de 25 points (80-55). Cette troisième période est gérée de main de maître par Siakam et ses coéquipiers. Plus 24 à l’entrée de l’ultime période (93-69).