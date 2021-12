Les Raptors battent les Warriors très diminués, la NBA prend des airs de G League

Prochain rendez-vous pour les Raptors face à Chicago, mercredi. Les Bulls ont profité de leurs matchs reportés pour retrouver la forme en battant les Lakers (115-110) et les Rockets (133-118). Du côté torontois, malgré les annonces du jour, le match est toujours confirmé. L’encadrement de l’équipe avait pourtant pris les mesures qui semblaient adéquates. Ils avaient supprimé les entraînements collectifs cette semaine en les remplaçant par des individuels. Cela n’a malheureusement pas empêché l’ajout de FVV, Flynn, Barnes et Achiuwa sur la liste des absents…

Barring anything else happening — and that's a leap of faith — Raptors would have 11 players available in Chicago:

Mykhailiuk

Anunoby

Watanabe

Birch (he was expected to play Monday)

Boucher

Bonga

Champagnie

Stauskas

Goodwin

Morgan

Waters

— Doug Smith: Raptors (@SmithRaps) December 21, 2021