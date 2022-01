Les Raptors de retour à 50% après deux succès en 2022

Siakam inscrit 7 points en début de deuxième quart après avoir manqué quasiment la totalité de la première période. FVV ne s’est pas refroidi et marque de nouveau de loin à son retour sur le terrain (47-41). Siakam et VanVleet s’occupent de tout, +14 (56-42). FVV est l’homme de cette première mi-temps avec 24 points à la pause. Siakam sort un quart temps de grande facture avec 12 points et 7 rebonds sur la période. Toronto a bien géré ce deuxième quart et mène 68-53.

.@pskills43 making an impact on both ends of the court 👏 #NBAAllStar pic.twitter.com/VSM2xE8EzW — Toronto Raptors (@Raptors) January 5, 2022

VanVleet en patron

FVV et GTJ côté locaux et Poeltl côté visiteurs reprennent exactement comme ils avaient commencé le match. VanVleet marque à mi-distance puis de loin, Trent Jr. en pénétration deux fois (79-62). Poeltl leur rend le change et tente de garder son équipe dans le match. Il est déjà à 19 points et 11 rebonds en 17 minutes (79-66).