Les Raptors enchaînent une nouvelle défaite contre la pire équipe de l’Est

Une réaction des Raptors était attendue au lendemain de la défaite face aux Pistons. Le Magic, dernier de la conférence de l’Est faisait figure de parfait tremplin pour rebondir. Malheureusement, Toronto n’est clairement pas dans une bonne dynamique depuis la coupure du match des étoiles. Fred VanVleet et OG Anunoby sont blessés, Gary Trent Jr. a totalement perdu son rythme et est l’ombre de lui-même.

Cela fait trois joueurs majeurs du 5 de départ absents physiquement ou mentalement. Ainsi, face à Orlando, les Raps ont réalisé l’une des plus mauvaises performances offensives de la saison. Sans être flamboyants non plus en attaque, les Floridiens se sont imposés 97-106 à l’aréna Scotiabank.

Le fil du match

Sans complexe, le Magic débute bien la rencontre. Wagner s’amuse avec la défense peu resserrée sur lui avec 7 des 14 points de son équipe. Au premier temps mort, Orlando mène 11-14.

L’arrêt de jeu est bénéfique avec 4 points de suite de Siakam sur un lancer et un tir primé dans le coin. Les entrées de Boucher et Achiuwa font du bien en défense. Le Montréalais ajoute un 3 après avoir signé un contre (18-14).