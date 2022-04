Match 3: Joël Embiid prend sa revanche sur les Raptors

La partie devient serrée. Toronto reste devant, mais voit Philly dans son rétroviseur. Au terme du 3e quart, le score est de 75-74.

Malgré l’absence d’Embiid, Philadelphie s’accroche en début de 4e quart. Le Camerounais ne se repose que 3 minutes et revient à 82-78. La bonne nouvelle, c’est la 5e faute reçue par James Harden qui doit rejoindre le banc. Les paniers valent cher et sont peu nombreux. Toronto est à la peine en attaque et se rattrape en défense. À 7 minutes de la fin, les Torontois mènent de deux points (82-80).

La fin de rencontre est tendue. Les deux équipes ne se lâchent pas et se rendent coup pour coup. FVV marque à 3. Embiid fait de même. Après, cette fois, un tir primé de Gary Trent Jr. servi par Siakam, c’est Danny Green qui marque dans le coin, 90-90 à 3 minutes du terme.

Occasion ratée pour Achiuwa

Les Raptors sont les premiers à se mettre en évidence. Anunoby a du sang glacé dans les veines et marque à 3. Achiuwa prend ensuite un rebond offensif et donne 5 longueurs d’avance. Maxey réduit la marque. Siakam manque à mi-distance. Harden pénètre sur GTJ et le pousse. Pas de coup de sifflet et un contre d’OG jugé tardif donne deux points aux Sixers (95-94).

Les Sixers vont parvenir à égaliser. FVV manque à 3-points. Harden provoque une nouvelle faute. Il rate le premier lancer et réussit le second (95-95). Il reste 45 secondes. Achiuwa pénètre et provoque la 6e faute d’Harden. Malheureusement, il rate ses deux lancers. Il reste 27.2 secondes et Philadelphie a la balle de match. Embiid est forcé à tirer de loin, Harris prend le rebond offensif et rate. Prolongation.