Lancement de la saison 2022-23: des Raptors patients mais ambitieux

Les mots win et winning en version originale sont toujours omniprésents dans les discours du dirigeant, mais aussi de l’entraîneur-chef Nick Nurse et des joueurs-cadres de l’équipe. C’est cette culture de la gagne instaurée par la direction qui a permis la victoire finale en 2019. Mais aussi, un retour rapide au premier plan après la saison cauchemardesque à Tampa en 2020-21. A Toronto, on n’attend rien d’autre que la victoire. Le slogan officiel exposé au centre d’entraînement « expect to win » va dans ce sens.

L’ajout de Rico Hines

Pour accélérer le processus de progression, les Raptors ont recruté une pointure dans le domaine: le légendaire Rico Hines. Cet entraîneur très réputé accompagne les joueurs de la NBA lors de l’intersaison depuis plus de 30 ans, lors de ses fameuses sessions d’été. Il a donc rejoint la franchise canadienne et a accueilli la quasi-totalité de l’effectif torontois à son camp estival.

Nick Nurse, deuxième à passer sur le podium devant les journalistes n’a pas manqué de souligner cet apport.

« Je pense que les gars étaient (beaucoup) ensemble, il me semble. Il y a eu des connexions qui se sont faites. Je pense que c’est un bon signe. J’ai l’impression… – et je l’ai déjà dit plutôt cet été – j’ai senti de l’urgence [de progresser], de l’unité, j’ai senti une vraie intensité cet été. Je pense que ce sont trois bons mots pour débuter le camp d’entraînement. C’est bien. Je pense que l’équipe reprend l’identité qui s’est dessinée sur la fin de la saison dernière. Les joueurs savent quelle est cette identité et veulent aller plus loin et grandir avec celle-ci. C’était un très bon été avec du bon travail effectué. Nous devrions en voir très prochainement les résultats. »