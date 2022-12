Impuissants face aux Warriors, les Raptors enchaînent une cinquième défaite de suite

Minés par les blessures, les Raptors recevaient les Warriors de Golden State, eux aussi privés de deux joueurs majeurs (Curry, Wiggins) pour tenter de mettre fin à une série de quatre défaites de suite. Après le crève-cœur subit face à Brooklyn et le tir gagnant de Kyrie Irving à la dernière seconde, les Torontois avaient l’occasion de confirmer un retour en forme entrevue vendredi soir.

Malheureusement, l’équipe semble avoir fait un nouveau bond en arrière avec une prestation défensive très loin de ses standards habituels. Les absences de Gary Trent Jr., O.G. Anunoby, Precious Achiuwa et Otto Porter Jr. auront été trop préjudiciables à des Raps qui n’arrivent pas à trouver de la constance et de la stabilité. Les Warriors en ont profité et ont signé une victoire nette et sans bavure sans jamais avoir été inquiétés par des dinos inoffensifs.

Après un premier quart de saison plutôt satisfaisant vu le contexte du calendrier et des blessures, on pensait les hommes de Nick Nurse capables d’enclencher une dynamique positive. C’est pour l’instant le contraire qui se produit et ce n’est pas le programme à venir qui peut pousser à l’optimisme.