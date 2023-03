Les Raptors se relancent avec une victoire facile contre les Pistons

Les premières rotations permettent aux Raps de creuser un peu plus l’écart. Après deux lancers et un alley oop conclu par Boucher, TO mène 28-12. Detroit revient par deux fois à 10 longueurs, mais VanVleet a le dernier mot de cette première période avec deux lancers inscrits pour porter le score à 38-26.

Les trois francophones des Raps sont sur le terrain pour reprendre le 2e quart. L’expérience est peu concluante avec des visiteurs qui reviennent en dessous des 10. Il faut le retour de Poeltl à la place de Koloko et un Siakam agressif pour reprendre le large (49-35). Ceux de VanVleet et Anunoby vont ensuite permettre aux Raptors d’intensifier leur défense. Cela se traduit par des pertes de balle adverses et des paniers faciles en contre-attaque. Anunoby conclut au dunk, +18 (61-43).