Barrage ukrainien: une catastrophe écologique en devenir

La zone en train d’être recouverte par les eaux comprend des parcs nationaux et la Réserve de biosphère de la mer Noire, qui est sur la liste des aires protégées par l’UNESCO.

Réacteurs nucléaires à l’arrêt

Si les inquiétudes quant à la centrale nucléaire de Zaporija sont moindres, c’est parce que cinq de ses six réacteurs sont à l’arrêt, ce qui signifie qu’elle n’a pas besoin d’une grande quantité d’eau pour refroidir en permanence les installations.

Certes, comme l’eau en question est puisée dans le réservoir, si le niveau de celui-ci descend sous un seuil critique, le pompage pourrait ne plus être possible, mais dans un avis publié mardi, l’Agence internationale de l’énergie atomique prévenait qu’un tel scénario avait été prévu, et que la centrale disposait de sa propre réserve d’eau.

Chacun de leur côté, les gouvernements russe et ukrainien ont accusé l’autre de sabotage. Mais il est également possible que la cause soit plus triviale, indirectement liée à l’invasion russe. L’occupant aurait pu négliger l’entretien du barrage, ou négligé d’utiliser les vannes pour réduire régulièrement le niveau du lac.