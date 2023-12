Un premier Salon de vie active pour aînés

CAH (Centres d’accueil Héritage) lance son tout premier «Salon de vie active» pour les aînés francophones le mercredi 6 décembre, de 10h à 16h, dans ses locaux au 33 Hahn Place, au centre-ville de Toronto.

CAH, qui vient de célébrer son 45e anniversaire, propose ce rendez-vous en partenariat avec l’Association des centres pour personnes âgées de l’Ontario (OACAO). Ce sera le premier salon francophone du genre à Toronto.

Il s’agira d’une journée d’activités gratuites pour mieux connaître l’impact et la raison d’être d’un Centre de vie active (CVA) en français dans notre communauté, à laquelle s’ajouteront une dizaine d’exposants.

Activités interactives

Conçu pour intéresser les aînés de 55 ans et plus, ce Salon est aussi une belle occasion de sortie avec leurs proches et leurs aidants.

Ce sera une occasion de rencontrer des experts de services offerts par le CVA de CAH. On pourra aussi participer à des séances de dramathérapie (utilisant le mouvement comme moyen d’expression), de musicothérapie (engagement par la musique) et de danse sur chaise (plus cardio qu’on ne le penserait).