CAH à 45 ans: «Mon vieillissement m’appartient»

Plus d’une centaine de dirigeants, clients et amis des Centres d’accueil Héritage (CAH) et de sa résidence Place Saint-Laurent, à quelques pas de la Distillerie, ont fêté le 45e anniversaire de l’organisme de services aux aînés francophones de Toronto, ce jeudi 16 novembre dans l’agora de l’Université de l’Ontario français.

Visite de la lieutenante-gouverneure

La veille sur l’heure du midi, la nouvelle lieutenante-gouverneure de l’Ontario, Edith Dumont, était passée prendre un café à CAH: sa deuxième sortie depuis son installation à ce poste le 14 novembre.

L’animateur de la soirée du 45e à l’UOF, l’homme de théâtre Guy Mignault, a d’ailleurs lu aux participants une lettre de Mme Dumont vantant la qualité des services et le dévouement du personnel de CAH.

Des représentants du gouvernement provincial et de l’opposition officielle à Queen’s Park ont repris le même thème, félicitant le président Denis Frawley et son conseil d’administration, ainsi que la directrice générale Barbara Ceccarelli et son équipe.

Se réapproprier le «bien vieillir»

«Quand on pense aux Centres d’accueil Héritage, on pense définitivement à un fournisseur de services», a déclaré Barbara Ceccarelli.