Madeleine Lefebvre fête son 100e anniversaire avec ses amis de CAH

La communauté de CAH, les Centres d’Accueil Héritage au service des aînés francophones de Toronto, a célébré le 100e anniversaire de Madeleine Lefebvre ce mercredi midi 27 septembre.

Mme Lefebvre, qui était accompagnée de sa fille Terry Ann et de son mari Michael Bingle, a été fêtée par les clients et résidents dans la salle à manger, avec banderoles, chansons, gâteau et cartes de voeux.

On a montré les félicitations officielles reçues du roi Charles III, de la gouverneure générale Mary Simon et du premier ministre Justin Trudeau.

Enseignantes

La famille est originaire de la région de la Mauricie, au Québec. Mme Lefebvre a été enseignante et a toujours été passionnée de jardinage, de peinture et de lecture. Depuis deux ans, elle et son mari, qui a lui aussi été enseignant, habitent chez leur fille à Etobicoke.