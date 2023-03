Ma thèse en 180 secondes: direction Montréal pour Diane Kolin

«La santé de la langue française est un dossier très important», déclare Catherine Tadros… «Ce qui inclut également la francophonie canadienne.» Le lendemain 22 mars, le Québec soulignait sa première Journée de la francophonie canadienne.

La finale de Ma thèse en 180 secondes est «l’occasion de valoriser le français comme langue scientifique en Ontario», ajoute Linda Cardinal.

Si Ma thèse en 180 secondes est réservé aux doctorants de niveaux national et international, la présidente de l’Acfas-Toronto se réjouit de «l’inclusivité» de cette première édition torontoise. En plus de candidats au doctorat, des étudiants en maîtrise et au collège communautaire (La Cité et Boréal) concourent dans différentes catégories.

Les sept candidats étaient répartis dans trois catégories différentes, mais sont tous jugés selon les mêmes critères. Les mots d’ordre du jury sont alors le «talent d’orateur et l’implication», la «vulgarisation», et la «structure».

Les trois premiers lauréats repartent avec 400 $. Un quatrième primé sera révélé la semaine prochaine, en fonction du vote du public.