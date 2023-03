Première finale torontoise de «Ma thèse en 180 secondes»

En tout cas, comme l’affirme Linda Cardinal, l’organisation d’une nouvelle finale à Toronto est plus que souhaitée. L’objectif sera tout de même «d’élargir le recrutement», mais aussi de faire plus de bruit, en partageant les affiches dans un plus grand nombre d’universités de Toronto, et des environs.

La suite dans le viseur

L’ambition fait tout. L’UOF souhaite «devenir un lieu de ralliement des étudiant.e.s francophones et francophiles de l’ensemble des universités du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario». Ce concours est alors une plateforme pour l’université, mais aussi et surtout pour les étudiant.e.s.

L’Université de l’Ontario français se prépare à la finale régionale de Ma thèse en 180 secondes du 21 mars prochain. Linda Cardinal attend avec impatience de «découvrir les recherches de cette relève».

Tous ces doctorants ont besoin du soutien de la communauté, et c’est justement l’objectif même de ce concours. Faire comprendre au plus grand nombre un projet de recherche, dans l’espoir de faire avancer la recherche.

Les candidat.e.s sont: