Le baccalauréat en éducation à l’UOF double ses inscriptions

Au sein de l’Université de l’Ontario français (UOF), à Toronto, le nombre d’étudiants dans le programme menant à un baccalauréat en éducation a doublé, avec 40 nouvelles places, que le ministère des Collèges et Universités a rapidement autorisées.

80 étudiants peuvent donc désormais s’y inscrire, même si cela reste insuffisant avec 145 demandes d’inscription reçues pour ce programme. L’UOF envisage de collaborer ici avec l’Université d’Ottawa, qui ouvre 70 nouvelles places pour cette formation.

Ce jeudi 7 septembre, les ministres ontariens Jill Dunlop (Collèges et Universités), Stephen Lecce (Éducation) et Caroline Mulroney (Affaires francophones) ont confirmé leur ambition de former encore plus d’enseignants francophones.

Mme Dunlop et M. Lecce sont passés à l’UOF rencontrer des cadres, professeurs et étudiants, ainsi que des représentants de conseils scolaires et de collèges.

«Un maillon essentiel pour l’avenir des communautés francophones»

C’est une nouvelle «réjouissante pour toute la communauté», commente le recteur de l’UOF, Pierre Ouelette. Il est important pour l’UOF, dit-il, de «répondre au besoin de l’Ontario pour former une main d’oeuvre bilingue».