À l’UOF : une école d’automne sur la statistique linguistique

– Initier les groupes de la francophonie canadienne aux fondements de la statistique et aux données du recensement de 2021.

– Donner accès aux outils et analyses les plus à jour dans le domaine de la démolinguistique, afin de dresser un portrait de l’immigration francophone au Canada.

– Outiller et appuyer les participants dans leurs démarches, plaidoyers et travaux, notamment par une maîtrise des fonctionnalités de Statistique Canada.

Quatre profs chevronnés

La formation sera offerte par Jean-Pierre Corbeil, professeur au département de sociologie de l’Université Laval, qui a dirigé le centre de la statistique ethnoculturelle, langue et immigration de Statistique Canada.

Il sera assisté des profs Linda Cardinal (Pluralité humaine à l’UOF et science politique à l’Université d’Ottawa), Richard Marcoux (sociologie à Laval, notamment spécialiste des sociétés africaines), et Anna Tryandafillydou (Chaire du Canada en migration et intégration à l’Université métropolitaine de Toronto, intéressée entre autres à la gouvernance mondiale de l’immigration).