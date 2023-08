Langues officielles : les dossiers chauds de Randy Boissonnault

Il y aura toujours des enjeux très spécifiques au Québec. Pour moi, il faut entamer de très bonnes relations avec le gouvernement du Québec et être à l’écoute des communautés francophones et anglophones minoritaires.

Le gouvernement fédéral est conscient et préoccupé par le déclin du français. En ce qui concerne les langues officielles, c’est très important de travailler avec le gouvernement du Québec et aussi avec les communautés anglophones du Québec.

Croyez-vous que les francophonies du Canada sont conciliables? Peuvent-elles s’entendre et peuvent-elles se comprendre?

L’une des meilleures images que j’ai eues dans ma vie remonte à l’époque où j’étais président des Jeux de la francophonie canadienne, en 2008. Nous étions les hôtes, à Edmonton. C’était le 15 août, en pleine Fête de l’Acadie.

Les jeunes ont décidé d’eux-mêmes de la célébrer en prenant tous leurs drapeaux francoprovinciaux et territoriaux, et ils se sont mis à défiler en parade. À un moment, ils ont tous sifflé et ont commencé à courir, avec leurs drapeaux panfrancophones. C’est une image que je n’oublierai jamais, avec la joie pure des jeunes des différentes délégations francophones.

Aussi, pendant 11 ans, j’ai été ténor avec la chorale francophone Saint-Jean en Alberta. On a voyagé à travers le pays et le monde. Quand on a chanté à Québec en 2008, il y avait des Québécoises et Québécois en larmes parce qu’ils en ont appris un peu plus sur l’histoire de la francophonie hors du Québec. Ils ont vu les racines entre le Québec et l’Ouest et ils voulaient juste en savoir plus.