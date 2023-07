Remaniement ministériel: les francophones ont le vent en poupe

L’ex-ministre de la Justice, David Lametti, tire sa révérence et quitte le Cabinet, emboîtant le pas à Mona Fortier, Joyce Murray (Pêches et Océans), Helena Jaczek (Services Publics et Approvisionnements), Carolyn Bennett (Santé mentale et Dépendances) et Marco Mendicino (Sécurité publique).

Dans un français truffé de fautes, ce dernier a déclaré sur Twitter: «Je suis fier du travail que j’ai accompli en tant que ministre de l’Immigration et de la Sécurité publique. […] Je suis très reconnaissante envers les gens de mon compté, que j’ai bien l’intention de continuer à servir jusqu’à la fin de ce mandat, me présenter aux prochaines élections et au-delà.»

Marco Mendicino avait multiplié les faux pas, entre autres sa gestion de la Loi sur les armes à feu et le transfert du criminel Paul Bernardo.

Sept nouveaux venus

Le Cabinet compte sept nouveaux ministres, dont la majorité est issue du Grand Toronto, un bastion libéral: Gary Anandasangaree (Relations Couronne-Autochtones), Arif Virani (Justice et procureur général du Canada), Ya’ara Saks (Santé mentale) et Rechie Valdez (Petite Entreprise).

Justin Trudeau a également nommé l’Ottavienne Jenna Sudds, à la tête de Famille, Enfants et Développement social, l’élu britanno-colombien Terry Beech au nouveau portefeuille de Services aux citoyens, et la Montréalaise Soraya Martinez Ferrada, qui prend la tête du ministère du Tourisme. Elle devient aussi responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.