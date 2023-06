Un processus d’immigration facilité pour les francophones hors Québec

Les francophones qui veulent immigrer hors Québec ont désormais une catégorie qui leur est réservée dans le système Entrée express: la «compétence linguistique en français». Avec davantage de points attribués, ces candidats auront donc plus de chances d’obtenir la résidence permanente.

Le ministère d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a annoncé mercredi un ensemble de six catégories au sein d’Entrée express pour faciliter l’immigration économique, dont «la compétence linguistique en français». Cette nouveauté accordera plus de souplesse au ministère dans la sélection des candidats, dans le cadre des programmes gérés par Entrée express.

Les candidats doivent passer par l’un des trois programmes fédéraux d’Entrée express pour bénéficier de plus de points : la Catégorie de l’expérience canadienne (CEC), le Programme des travailleurs qualifiés ou le Programme des travailleurs de métiers spécialisés.

Test de français

Pour être sélectionnés dans l’un de ces trois programmes, en vertu de la compétence linguistique en français, les candidats seront invités à déposer leur candidature pour la résidence permanente s’ils ont obtenu la note minimale de 7 à un test de français officiel.

À partir de l’obtention de cette note, le candidat pourra recevoir plus de points dans le système de classement global d’Entrée express.