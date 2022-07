Manque d’interprètes au Parlement fédéral: «une tempête parfaite»

Jusqu’ici, les interprètes des travaux parlementaires devaient obligatoirement réussir l’examen du Bureau de la traduction. Le projet pilote du BRI propose l’embauche d’interprètes non accrédités, en marge du Bureau de la traduction.

Interprétation en mode dispersé

De plus, ces interprètes n’auront pas à travailler à partir du Parlement, mais pourront interpréter des séances parlementaires à distance. Ce que l’AIIC Canada appelle le «mode dispersé».

«L’AIIC n’est pas contre le mode dispersé, mais a de sérieuses réserves pour ce qui est du mode dispersé en Chambre. C’est le Parlement, et le Parlement doit avoir ce qu’il y a de mieux parce que c’est la démocratie à l’œuvre», martèle encore Nicole Gagnon.

D’après elle, la qualité des services d’interprétation pourrait en pâtir, créant un «bris de confiance», d’une part, entre les parlementaires «qui ne vont plus se comprendre, donc un dialogue de sourds» et, d’autre part, entre les parlementaires et le grand public canadien.

Retraites + pandémie = pénurie

L’AIIC Canada sonne l’alarme depuis plusieurs années. Le nombre de diplômés ne suffit pas pour remplacer les interprètes qui quittent le métier. Et la pandémie n’a fait qu’envenimer la situation.