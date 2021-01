L’interprétation judiciaire simultanée est plus appropriée

Prestation de services d’interprétation judiciaire

En Ontario, le ministère du Procureur général fournit des services d’interprétation judiciaire dans les langues suivantes:

1. En français et dans toute autre langue exigée dans des affaires criminelles ou dans des affaires de protection de l’enfance;

2. En français et dans toute autre langue dans des affaires civiles et familiales et dans des affaires devant la Cour des petites créances, si la partie est admissible à la dispense des frais offerte par la Division des services aux tribunaux;

3. En français dans toutes les affaires civiles et familiales et dans les affaires devant la Cour des petites créances;

4. En langage visuel, notamment en American Sign Language et dans la langue québécoise des signes, dans toutes les affaires judiciaires;

5. En français et dans toute autre langue si le tribunal l’ordonne.

Interprétation judiciaire à distance

Les interprètes agréés et conditionnellement agréés du ministère peuvent fournir des services d’interprétation consécutive ou simultanée, conformément aux directives du représentant de l’appareil judiciaire qui préside.

En vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires, dans des affaires qui sont assignées par la loi à des magistrats, les interprètes et autres membres du personnel judiciaire suivent les directives du représentant de l’appareil judiciaire qui préside.

Un porte-parole du ministère du Procureur général me précise que le recours à des services d’interprétation simultanée dans des instances à distance (virtuelles) est relativement nouveau dans les tribunaux de l’Ontario et que le ministère étudie activement les options à sa disposition pour faciliter le recours à ces services.