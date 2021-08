Les interprètes parlementaires : un travail exigeant dans l’ombre des élus

Il y a beaucoup de techniques qu’on utilise en interprétation qui sont aussi utilisées en traduction. Et il y a beaucoup d’interprètes qui sont traducteurs de métier. D’autres ne le sont pas, comme moi.

C’est un travail qui semble mentalement exigeant…

Stimulant! Et ce qui est le fun, c’est même des fois si on se dit «Ha! J’aurais dû dire telle chose de telle façon», quand on arrive à la maison, c’est fini.

Ce n’est pas comme un traducteur qui se dit: «Voyons, tel mot, telle tournure, je n’arrive pas à trouver.»

Pour moi, une fois que c’est fait, je ne peux plus le reprendre. Le soir, on se concentre sur le travail de préparation pour le lendemain, on ne revient pas sur la journée.

Avec l’expérience, est-ce que le temps consacré à la préparation change?

Il y a des choses qui reviennent et des automatismes qu’on développe. Une fois certains automatismes acquis, comme les acronymes ou les programmes gouvernementaux, ça libère ton cerveau pour autre chose.