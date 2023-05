Camps d’été francophones 2023 dans le Grand Toronto et en Ontario

L’Association des francophones de la région de York propose également des camps de jour pour les enfants âgés de 6 à 12 ans. Ils peuvent participer à des jeux, des activités et des sorties éducatives pour découvrir la faune et la flore. Les camps ont lieu à l’école Norval-Morrisseau à Richmond Hill, ainsi qu’à Ste-Marguerite-Bourgeoys à Markham et Le-Petit-Prince à Maple.

Enfin, Centre francophone de Hamilton a ouvert trois camps d’été à Hamilton, Burlington et Milton. Du 4 juillet jusqu’au 18 août. Offrant sorties éducatives, jeux sportifs, activités artistiques et sorties piscines, patins à roulettes, et plein d’autres activités. On promet aux enfants de 4 à 12 ans et de 12 à 15 ans une ambiance chaleureuse et participative, de 9h à 15h30 (de 8h à 17h30 avec le service de garde).

Ailleurs en Ontario

Du côté de la Baie Georgienne, le Camp Bivouac de l’organisme La Clé propose aux 5 à 12 ans des excursions et journées en plein air, ainsi que des activités et jeux intérieurs du 4 juillet au 25 août, dans quatre écoles de Barrie, Borden, Penetanguishene et Collingwood.

Mentionnons aussi le camp Source de vie, situé à Heast, qui propose des activités telles que canotage, bricolage et feux de camp. Il accueille jusqu’à 175 enfants, soit 25 par semaine. Les enfants logent sur place dans les cabanes totalement rénovées en plein milieu de la forêt, offrant un dépaysement garanti ! Les réservations sont ouvertes du 2 juillet au 13 août.