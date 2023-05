Le partage de la culture à l’ère numérique: pas facile

Cependant, Mme Simard explique qu’il est envisageable d’espérer la mise en place d’une obligation de contribution au Fonds des médias du Canada pour financer davantage de créations.

Si internet était supposé «rapprocher», dans les faits, l’inverse saute plus aux yeux. «Internet a créé une facture dans la distribution du contenu», affirme Hela Zahar.

«La loi du marché met en avant les plus gros, au détriment des débutants ou moins reconnus», explique la professeure et responsable du pôle d’études et de recherche en cultures numériques à l’UOF.

La représentation des minorités

Le modèle économique même des plateformes musicales a beaucoup été scruté, mettant en lumière une rémunération loin d’être égalitaire. En plus de cela, Claude McKenzie et Florent Vollant (le duo musical innu Kashtin), propriétaires du Studio Makusham, soulignent l’impossibilité de s’identifier en tant qu’artiste autochtone sur les plateformes.

«Nous, nous sommes des faiseurs de chansons, des rêveurs», explique M. Vollant. «On ne parle pas la même langue que ces plateformes», déclare-t-il. Les termes techniques comme «algorithme», font peur aux artistes comme MM. Vollant et McKenzie.